Жители двух поселков Выборгского района вновь остались без электричества

Жители поселков Яковлево и Ильичево Выборгского района Ленобласти вновь остались без электричества.

По словам жителя Ильичево, перебои с электричеством длятся уже двое суток, из-за чего возникли проблемы с водоснабжением, так как насосы работают от электричества.

«Завтра прогноз на заморозки. В домах начнет рвать трубы и сантехнику», – рассказал 47news мужчина.

Яковлево ситуация аналогичная. В воскресенье, 17 ноября, жители провели день без света и опасаются повторения ситуации уже в холода. Сегодня свет также отсутствует.

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