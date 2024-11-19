С 3 декабря отменяются электрички «Тихвин — Будогощь»

Электропоезда, следующие по маршруту Тихвин — Будогощь — Тихвин, отменяются с 3 декабря. Причина — капремонт железнодорожной инфраструктуры.

Речь идет об утреннем и вечернем поездах №6965 Тихвин 08:16 — Будогощь 10:50 и №6966 Будогощь 18:10 — Тихвин 20:44. Ограничения продлятся до 13 января 2025 года, сообщили в СЗППК.

Подробнее с новым расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички».