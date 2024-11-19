Глава «Ростелекома»: персональные данные каждого россиянина уже в интернете

Эти данные, по мнению топ-менеджера, оказались в открытом доступе по вине спецслужб Украины и хакеров.

Руководитель телекоммуникационной компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные каждого россиянина уже находятся в интернете.

Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил. <…> И это, конечно, создает возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь, — заявил топ-менеджер.