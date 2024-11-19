Набиуллина прокомментировала сообщения о заморозке банковских вкладов россиян

Глава ЦБ назвала подобные разговоры бессмыслицей.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов россиян. Подобный сценарий в регуляторе не обсуждался.

Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно, — заявила глава регулятора.