Набиуллина прокомментировала сообщения о заморозке банковских вкладов россиян

Глава ЦБ назвала подобные разговоры бессмыслицей.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов россиян. Подобный сценарий в регуляторе не обсуждался.
Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно, — заявила глава регулятора.
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