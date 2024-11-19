Прокуратура нашла несостыковки в доходах и расходах бывшего депутата из Ленобласти

Экс-чиновник приобрел квартиру, стоимость которой значительно выше его дохода за три года.

Прокуратура Ленинградской области выявила несоответствия в финансовой отчетности бывшего депутата Совета депутатов Сосновоборского городского округа.

В ходе проверки выяснилось, что стоимость приобретенной депутатом в 2022 году квартиры значительно превышает его совокупный доход за три предшествующих года. При этом экс-чиновник не смог предоставить доказательств законности происхождения средств, использованных для покупки недвижимости.

Прокурор города Сосновый Бор предъявил иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, — передает ведомство.