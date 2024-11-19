В VK Видео появился новый раздел для интересующихся политикой

Теперь пользователи могут следить за новостями политики в одном разделе.
Сервис VK Видео обзавелся новым разделом — «Политика». В нем будет публиковаться контент на политические темы в виде новостей, обзоров и в других форматах.
На платформе уже представлены блоги «Соловьёв Live», Стаса «Ай, Как Просто!», Дианы Панченко, Дмитрия Пучкова, Захара Прилепина, Андрея Бочарова и нескольких десятков других авторов, — рассказали в пресс-службе сервиса.
Раздел доступен в VK Видео на всех платформах. В разделе представлены личные блоги, а также видео от телевизионных каналов. среди них: РБК, Первый канал, Россия 1, RT, НТВ, СОЛОВЬЕВ LIVE и другие.
Также есть и каналы военных корреспондентов: Александра Сладкова («Сладков+»), Александра Коц, Павла Кукушкина («Ты там был?»).
Короткие новостные сводки, разборы последних событий, интервью с экспертами и документальные фильмы. В VK Видео доступно 10 тематических разделов: Фильмы, Трансляции, Шоу, Детям, Сериалы, Телеканалы, Политика, Спорт, Киберспорт и игры, Интерактив, — добавили в сервисе.
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