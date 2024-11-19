Прокуратура просит суд конфисковать квартиру бывшего депутата Сосновоборского округа

Ранее ведомство нашло несостыковки в доходах и расходах бывшего депутата из 47-го региона.

Прокуратура Ленинградской области подала в суд иск о конфискации квартиры у бывшего депутата Сосновоборского городского округа. Как сообщает ведомство, стоимость недвижимости, приобретенной бывшим чиновником в 2022 году, значительно превышает его официальные доходы за последние три года. По данным 47news, речь идет о Дмитрии Пономареве, а стоимость квартиры оценивается в 3,3 млн рублей.

Прокурор города Сосновый Бор предъявил иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы, — указано в сообщении.