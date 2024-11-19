В Думу внесли закон о праве россиян на неоплачиваемый отпуск для ухода за участниками СВО

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Его продолжительность составит 35 дней.

Родственники участников военной спецоперации смогут оформлять на работе неоплачиваемый отпуск до 35 дней по уходу за ними. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Об этом стало известно ТАСС.

Зачастую длительность процесса восстановления раненых военнослужащих ставит родственников перед выбором между заботой о своих близких и сохранением рабочих мест, — заявила соавтор документа Ирина Рукавишникова.
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