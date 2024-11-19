В Думу внесли закон о праве россиян на неоплачиваемый отпуск для ухода за участниками СВО

Его продолжительность составит 35 дней.
Родственники участников военной спецоперации смогут оформлять на работе неоплачиваемый отпуск до 35 дней по уходу за ними. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Об этом стало известно ТАСС.
Зачастую длительность процесса восстановления раненых военнослужащих ставит родственников перед выбором между заботой о своих близких и сохранением рабочих мест, — заявила соавтор документа Ирина Рукавишникова.
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