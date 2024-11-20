Производитель заборной сетки из Выборгского района увеличил выработку на 14% благодаря нацпроекту

ТД «Каскад» выпускает из российского сырья высокопрочные ограждения для аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, промышленных объектов и домовладений

Эксперты Федерального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда» помогли Торговому дому «Каскад» ускорить процесс производства металлических систем ограждений на 10%, сократить потери времени на перемещение и снизить запасы незавершённого производства на 61%. Эффект от оптимизации потока составил 13 млн рублей.

Наиболее действенными инструментами бережливого производства на предприятии называют внедрение производственного анализа, базовых принципов системы «5S», благодаря чему налажено хранение материалов и инструментов, разработаны стандарты рабочих мест и рабочих зон, — рассказали в областном правительстве.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 105 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.