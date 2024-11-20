Лидеры стран ЕС остались недовольны решением президента Бразилии на G20 по Украине

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Лидеры стран ЕС разозлились из-за решения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины.

«Коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания в понедельник — в тот момент лидеров Франции, Германии и Соединенных Штатов не было в комнате», — рассказали Reuters дипломаты.

В частности, недовольство выразил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, коммюнике «не соответствует позиции», которую Париж «мог бы занять».

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