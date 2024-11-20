В России появится отечественный аналог «Оземпика»

Ранее производитель оригинального препарата признался, что Россия не является для него приоритетным рынком сбыта.

Правительство РФ разрешило компании ПСК «Фарма» производство дженерика препарата «Оземпик», используемого для лечения диабета.

Как пишут СМИ, такое решение принято в связи с резким сокращением поставок оригинального препарата в Россию. Как пояснил Алексей Михайлов, руководитель патентной практики бюро Patentus, это стало возможным несмотря на действующую защиту интеллектуальных прав, поскольку оригинальный производитель заявил о неприоритетности российского рынка.

Это не первый случай выдачи разрешений на производство аналогов зарубежных препаратов. В конце 2023 года аналогичные разрешения получили компании «Герофарм» и «Промомед» на выпуск собственных версий лекарств на основе семаглутида.