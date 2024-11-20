Подросток напал на прохожего с ножом во Всеволожске

Во Всеволожске 19 ноября задержали нетрезвого 17-летнего молодого человека, который стал участникам вооруженного уличного конфликта.
Злоумышленник поссорился с 42-летним прохожим на Всеволожском проспекте после просьбы поделиться сигаретой. В ходе ссоры подросток достал нож и начал угрожать оппоненту расправой.
В происходящее вмешались сотрудники Росгвардии. Правоохранители задержали вооруженного подростка и доставили его в полицию. Нож изъяли.
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