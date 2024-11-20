Более 93 тысяч женщин в Ленобласти зарегистрировали ИП или стали самозанятыми

Доля женского предпринимательства среди ИП Ленобласти составляет 39%. Всего в регионе осуществляют деятельность 61 248 индивидуальных предпринимателей, из которых 23 897 – женщины.
Кроме того, как самозанятые осуществляют деятельность более 56 тыс. женщин – 43,1% от общего количества самозанятых граждан в регионе.
Он также добавил, что женщины ИП чаще получают государственную поддержку. Чаще всего женщины выбирают сферу услуг от социальных и персональных до услуг в сфере красоты или работы нянями, трудятся в областях производства одежды, права, бухучета и подбору персонала и другие. Наименьшая доля женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники.
Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.
Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.