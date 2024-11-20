Более 93 тысяч женщин в Ленобласти зарегистрировали ИП или стали самозанятыми

Доля женского предпринимательства среди ИП Ленобласти составляет 39%. Всего в регионе осуществляют деятельность 61 248 индивидуальных предпринимателей, из которых 23 897 – женщины.

Кроме того, как самозанятые осуществляют деятельность более 56 тыс. женщин – 43,1% от общего количества самозанятых граждан в регионе.

«С начала года в России женщинами создано около 317 тысяч ИП. Рост интереса наблюдается в таких сферах, как трудоустройство и подбор персонала (+32%), строительство (+30%), IT(+29%). Средний возраст бизнеса с момента регистрации у представительниц предпринимательского сообщества составляет 5 лет 9 месяцев, средний годовой доход – 5,3 млн руб. У мужчин – 6 лет и 3 месяца и 7,3 млн руб. соответственно», – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он также добавил, что женщины ИП чаще получают государственную поддержку. Чаще всего женщины выбирают сферу услуг от социальных и персональных до услуг в сфере красоты или работы нянями, трудятся в областях производства одежды, права, бухучета и подбору персонала и другие. Наименьшая доля женщин среди автослесарей, сантехников, ремонта бытовой техники.

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Напомним, что женщины-предприниматели относятся к числу приоритетных групп бизнеса и могут получить в Фонде предпринимательства Ленобласти микрозаймы от 50 тыс. до 5 млн. рублей по сниженной процентной ставке. Фонд является единым окном для предпринимателей из различных сфер деятельности для получения региональных и федеральных мер поддержки.

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