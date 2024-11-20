На поддержку кинопроизводства в России в течение пяти будет ежегодно выделяться по 2,6 млрд рублей

Правительство будет ежегодно в течение шести лет выделять по 2,6 млрд рублей дополнительных средств на поддержку производства национального кино.

Также будет проработан вопрос освобождения от уплаты НДС индивидуальных предпринимателей, задействованных в сфере кинематографа.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии. Средства выделят из федерального бюджета.