На поддержку кинопроизводства в России в течение пяти будет ежегодно выделяться по 2,6 млрд рублей

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Правительство будет ежегодно в течение шести лет выделять по 2,6 млрд рублей дополнительных средств на поддержку производства национального кино.

Также будет проработан вопрос освобождения от уплаты НДС индивидуальных предпринимателей, задействованных в сфере кинематографа.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии. Средства выделят из федерального бюджета.

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