На поддержку кинопроизводства в России в течение пяти будет ежегодно выделяться по 2,6 млрд рублей

Правительство будет ежегодно в течение шести лет выделять по 2,6 млрд рублей дополнительных средств на поддержку производства национального кино.
Также будет проработан вопрос освобождения от уплаты НДС индивидуальных предпринимателей, задействованных в сфере кинематографа.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии. Средства выделят из федерального бюджета.
Вам будет интересно
Доля женского предпринимательства среди ИП Ленобласти составляет 39%. Всего в регионе осуществляют деятельность 61 248 индивидуальных предпринимателей, из которых 23...
20.11.2024 24