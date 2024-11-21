В России хотят ужесточить правила получения медсправки для водительских прав

В России планируется ужесточить требования для получения медицинской справки на водительские права — обязательной сдачей анализов на наркотики.

Подобное изменение связано с мошенническими схемами покупки поддельных справок, которыми пользуются наркозависимые и хронические алкоголики, а также ранее лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает тг-канал Mash.

Кроме того, Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав с предложением создать регистр граждан, находящихся на учете у психиатров и наркологов, чтобы ограничить их доступ к управлению транспортными средствами до полного выздоровления. Кроме того, предлагается изменить законодательство таким образом, чтобы перед получением прав водители были обязаны предоставлять анализы вместе с медицинской справкой.