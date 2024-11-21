В дом матери участника СВО вернулось электричество после вмешательства прокуратуры в Тосненском районе

Мама участника СВО пришла на прием граждан Любанского поселения Тосненского района, которую проводила прокурор Тосно Татьяна Судакова. Женщина пожаловалась, что в ее доме уже долгое время нет света.

Было проведено совещание с администрацией, ресурсоснабжающими организациями и иными службами. Прокуратура проконтролировала, чтобы электричество вернулось в дом матери участника СВО.

На момент подготовки публикации устанавливается, почему не было света. Если будут основания – примут меры реагирования. Вопросы защиты прав участников СВО и их семей находятся на контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

Фото: Прокуратура Ленинградской области