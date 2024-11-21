Два брата-подростка избили прохожего в Петербурге

Полицейские задержали двоих несовершеннолетних братьев, подозреваемых в избиении прохожего на проспекте Просвещения.

Об инциденте в полицию сообщили работники медицинского учреждения. К ним был доставлен 43-летний мужчина с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

В скором времени задержали подозреваемых — братьев, 15 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.