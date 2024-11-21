В пятницу, 22 ноября, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Днем в большинстве районов возможен небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В некоторых районах может наблюдаться налипание мокрого снега.

Ночью и утром местами слабая метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем -2…+3°С. На дорогах будет сложная обстановка.