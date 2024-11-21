Попова: в России завершен процесс импортозамещения продуктов питания

По словам главы Роспотребнадзора, отечественные продукты представлены в магазинах в полной мере.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о полном завершении процесса импортозамещения продуктов питания в России. По её словам, постоянный мониторинг торговых сетей показывает наличие на полках магазинов широкого ассортимента отечественных продуктов, доступных населению.
Проводится постоянный мониторинг продуктов питания на полках магазинов, результаты которого убедительно показывают, что процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ, — цитирует Попову РИА Новости.
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