В России снова начали сборку новых Mercedes-Benz

На бывшем заводе немецкого автоконцерна в Подмосковье выпустили небольшую партию новых автомобилей.

На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово возобновился выпуск автомобилей. Российский холдинг «Автодом», новый владелец предприятия, запустил производство ограниченной серии седанов E-класса и кроссоверов GLC второго поколения, собранных из оставшихся комплектующих.

Первые автомобили уже поступили в продажу через дилерскую сеть по цене от 9,68 млн рублей. Согласно электронным паспортам транспортных средств (ЭПТС), седаны оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 197 л.с., а кроссоверы оснастили бензиновым (197 л.с.), так и дизельным (194 л.с.) двигателем. Все автомобили имеют полный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.