ФНС впервые начислила налог на доходы по вкладам. Россияне должны государству 114 млрд рублей

До 1 декабря 2024 года необходимо заплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Это закон действует с 2021 года, но срок уплаты сдвигался.

Под действие налога попадают доходы граждан по имеющимся банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы. Для 2023 года это 150 тысяч рублей, за 2024 год она составит 210 тысяч рублей.

Если доходы по всем банковским вкладам клиента превышают необлагаеммую сумму, то со средств выше этого порога необходимо заплатить НДФЛ. В 2024 году это 13 % или 15 % в зависимости от размера дохода.