Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В мае 2024 года прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест Биньямина Нетаньяху, Йоава Галанта из-за препятствования доставке гуманитарной помощи в Газу и чрезмерно жесткого ответа на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Несмотря на предупреждения и призывы международных организаций и лидеров других государств, Израиль допустил только «минимальную гуманитарную помощь». Никакой военной необходимости или иного обоснования этим ограничениям не выявлено. Таким образом, Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант несут уголовную ответственность за использование голода в качестве метода ведения войны.

МУС отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Эта страна не присоединилась к Римскому статуту МУС и не признает его юрисдикцию.