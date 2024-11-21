МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

Нетаньяху обвинили в военных преступлениях в секторе Газа.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Аналогичные санкции введены против экс-министра обороны страны Йоавы Галланта. Их обвиняют в военных пресступлениях в секторе Газа.

Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест <…> за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года, — указано в сообщении МУС.