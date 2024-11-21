В Санкт-Петербурге продают коллекцию кукол Disney за миллион рублей

На популярной онлайн-платформе Авито появилось объявление о продаже уникальной коллекции кукол Disney Limited Edition Dolls. За 17 коллекционных кукол, каждая из которых имеет сертификат подлинности, продавец просит 1 миллион рублей.

Коллекция включает в себя кукол из культовых мультфильмов, таких как «Красавица и Чудовище», «Спящая красавица», «Русалочка», «Рапунцель», «Холодное сердце» и других.

Куклы, высотой около 43 см, отличаются сложными деталями нарядов, проработанными образами и оригинальными аксессуарами. Тиражи отдельных серий варьировались от 500 до 6500 экземпляров, что делает их настоящей редкостью для коллекционеров.

Стоимость каждой куклы в коллекции составляет от 25 до 120 тысяч рублей, в зависимости от редкости и серии. Продавец предлагает возможность приобрести как всю коллекцию целиком, так и отдельные куклы.