Прокуратура помогла обеспечить инвалида средствами реабилитации в Кингисеппе

Фонд пенсионного и соцстрахования в Кингисеппском районе обязали выплатить моральную компенсацию ребенку-инвалиду. Его также обеспечат средствами реабилитации после иска городской прокуратуры.

Ведомство установило, что права несовершеннолетнего нарушались долгое время. Обращение прокурора Андрея Стрельникова в суд помогло обеспечить ребенка необходимым для восстановления.

Кроме того, с Фонда взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.