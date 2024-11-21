Прокуратура помогла обеспечить инвалида средствами реабилитации в Кингисеппе

Фонд пенсионного и соцстрахования в Кингисеппском районе обязали выплатить моральную компенсацию ребенку-инвалиду. Его также обеспечат средствами реабилитации после иска городской прокуратуры.
Ведомство установило, что права несовершеннолетнего нарушались долгое время. Обращение прокурора Андрея Стрельникова в суд помогло обеспечить ребенка необходимым для восстановления.
Кроме того, с Фонда взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
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