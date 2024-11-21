Роскачество: 80% меда на российском рынке — фальсификат

Эксперты Роскачества заявили о масштабной фальсификации меда в России.

По данным специалистов, до 80% продукции на рынке не соответствует стандартам. Производители используют различные методы фальсификации: подмешивают сахарный сироп, собирают незрелый мед и подвергают его перегреву, а также добавляют канцероген оксиметилфурфурол.

В рамках проверки, проведенной в сентябре этого года перед вступлением в силу новых поправок к закону «О пчеловодстве», было исследовано 21 банка меда ведущих брендов. Только четыре образца («Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха», «Медовая долина») соответствовали стандартам. Остальные содержали примеси сахарного сиропа, незрелый и перегретый мед, а некоторые — и канцероген.

Наиболее низкое качество отмечено у меда торговых марок «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». Россельхознадзор предупредил производителей о выявленных нарушениях, и те пообещали принять меры.