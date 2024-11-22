Пенсионерка попала в реанимацию после поездки в троллейбусе в Петербурге

В полицию заявили о травмировании пенсионерки в троллейбусе № 20 возле дома № 109 на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге.
Установлено, что в ходе движения общественный транспорт резко затормозил, из-за чего упала и ударилась головой 83-летняя пассажирка. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибленной раной теменной области.
Полиция проводит проверку и уточняет детали происшествия.
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09.11.2024 1345