Презентация сборника рассказов и стихов участников СВО прошла в Ленобласти

Сборник «Чтобы знали», созданный при поддержке гранта губернатора Ленинградской области, презентовали в музее «Прорыв блокады Ленинграда»

Среди авторов первого выпуска — ветераны боевых действий и участники СВО из Ленинградской области: Александр Смирнов, Андрей Краснобородько, Евгений Халамов и Сергей Мачинский.

2000 экземпляров книги передадут в библиотеки учебных заведений области. Во второй сборник планируют также включить на конкурсной основе произведения не только от участников СВО.

Проект «Чтобы знали» реализует РОО «Десантное братство» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.