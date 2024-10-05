Названы два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году.

Наиболее выгодными для отпуска в следующем году станут июль и октябрь, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней – по 23 в каждом. Выгодно взять отпуск также можно в апреле, сентябре или декабре (22 рабочих дня), передает РИА Новости.

Эксперт также добавила, что можно присоединить отпуск к выходным и праздникам для сохранения отпускных дней, но это невыгодно с точки зрения выплат.