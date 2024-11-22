Осужденная на 18 лет по делу о пожаре в «Зимней вишне» просится на свободу

Адвокаты фигурантки дела просят суд выпустить подзащитную из колонии по состоянию здоровья.

Адвокат осужденной по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово подал ходатайство об её освобождении. Речь идет о Танзили Комковой, бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса.

Как сообщают суды общей юрисдикции Новосибирской области, основанием для ходатайства послужила болезнь осужденной. Как передает РИА Новости, Октябрьский районный суд принял заявление к рассмотрению.

Напомним, в декабре 2021 года Комкова была приговорена Центральным районным судом города Кемерово к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 80 миллионов рублей за взятку в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и отмывание денег.