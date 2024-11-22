В Лодейнопольском районе прошло обучение по повышению эффективности деятельности администрации

Практический семинар для сотрудников администрации на тему антикоррупционного законодательство был организован по поручению главы Ленобласти
С муниципальными служащими подробно рассмотрены типичные нарушения, допускаемые при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.