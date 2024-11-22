В Лодейнопольском районе прошло обучение по повышению эффективности деятельности администрации

Практический семинар для сотрудников администрации на тему антикоррупционного законодательство был организован по поручению главы Ленобласти

Главная цель занятий — повышение эффективности деятельности специалистов администрации Лодейнопольского района, подведомственных учреждений и поселений района, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, — отметили в администрации 47 региона.

С муниципальными служащими подробно рассмотрены типичные нарушения, допускаемые при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Вам будет интересно Правительство утвердило план противодействия коррупции в Ленобласти на ближайшие годы Проект плана противодействия коррупции в на 2025-2028 годы представлен на заседании антикоррупционной комиссии 47 региона. В этом году завершается исполнение плана... 13.11.2024 251

Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.