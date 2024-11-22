Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете

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Специалисты «Объясняем.рф» и «Альянса по защите детей в цифровой среде рассказали, что делать, если вы подверглись необоснованной травле в интернете.

С развитием цифровых технологий и социальных сетей появилось такое понятие как кибербуллинг. Это намеренные оскорбления, травля и угрозы с помощью современных средств коммуникации.

Эксперты подготовили памятку с советами, что делать, если вы столкнулись с травлей интернете и как выйти из неприятной ситуации.

Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете травля, интернет
Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете травля, интернет
Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете травля, интернет
Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете травля, интернет
Фото: Объясняем.рф
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Эксперты дали советы подвергающимся травле в интернете травля, интернет
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