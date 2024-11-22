Прокуратура нашла нарушения в организации питания в дошкольных учреждениях Ломоносовского района

На должностных лиц всего было заведено девять административных дел.

В ходе проверки дошкольных учреждений Ломоносовского района прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера.

Как отчитались в ведомстве, по результатам проверки возбуждено девять административных дел. Нарушения выявлены в столовых и пищеблоках образовательных учреждений.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 7 тысяч рублей, юридические лица — от 30 до 70 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ.

Несоблюдение условий хранения продуктов питания, использование инвентаря с дефектами и механическими повреждениями, — уточнили характер нарушений в надзорном ведомстве. И добавили, что фактическое устранение выявленного – на контроле прокуратуры района, — указано в сообщении ведомства.