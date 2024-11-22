Врач рассказал, опасен ли «мясной клей», найденный в сосисках известных марок

Пагубное влияние этого вещества на организм до конца не изучено.

В сосисках четырех известных производителей обнаружена трансглютаминаза, которую также называют«мясным клеем». Как заявил доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург в интервью 360.ru, опасность этого вещества преувеличена.

Гинзбург пояснил, что трансглютаминаза — это пищевая добавка, не разрешенная в России, но используемая в других странах для улучшения внешнего вида и текстуры мясных продуктов. Она способствует связыванию растительных и животных белков, увеличивая содержание влаги и сокращая время приготовления.

Я должен немножко вас успокоить. Все-таки это такая имеющая место добавка, просто она не разрешена Роспотребнадзором, но в пищевой промышленности присутствует. Ее цель — сделать пищевой продукт, в частности белковый продукт, мясо, колбасу, ветчину, более презентабельного вида, — заявил врач.

Диетолог добавил, что нет достоверных данных негативном влиянии трансглютаминазы на сердечно-сосудистую систему и в целом на организм человека.