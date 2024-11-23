Россия готова использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия Запада. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, подчеркнув, что такая мера является зеркальной реакцией на аналогичные действия западных стран.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что зеркальный ответ неизбежен.

Западные манипуляции с российскими активами изначально рассматривались Россией как противозаконные, противоречащие принципам, которые сами западные государства якобы защищают. Мир стал свидетелем лицемерия этих стран, которые легко оправдывают кражу чужой собственности лозунгами о «защите мира и демократии».

«Мы неоднократно давали понять, что действия зарубежных оппонентов не останутся без ответа», – сказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что Россия всегда занимала взвешенную позицию и реагировала в рамках складывающейся ситуации. Экспроприация активов в стране всегда была ответной мерой. Аналогичный подход будет применен и в отношении доходов, полученных от замороженных западных активов.

«Почин» во всех «экспроприациях» исходил от США или европейских государств. Факты изъятия нашей собственности зеркально отражались на активах их граждан в России», – пояснил Сергей Перминов

Таким образом, Россия не только демонстрирует готовность к симметричным шагам, но и акцентирует внимание на том, что такая политика направлена на защиту собственных интересов и укрепление экономической стабильности в условиях внешнего давления.

Минфин уже подготовил соответствующие меры, а их реализация не должна вызывать сомнений. Главной задачей остается поддержка национальной экономики, которая обеспечивает базу для всех остальных целей.

«Иллюзий ни у кого быть не должно. Полученные средства пойдут на нужды нашей экономики, успешное развитие которой является одним из важных факторов для нашей Победы», – заключил Сергей Перминов

Этот зеркальный ответ подчеркивает, что Россия не намерена оставлять недружественные действия без реакции.