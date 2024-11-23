Бездомный обокрал бездомную в Тосненском районе. Здесь замешана любовь

В полицию Тосненского района обратилась 27-летняя безработная. Бывший возлюбленный украл у нее 10 тысяч рублей.

Для этого мужчина ночью через окно проник в комнату общежития на проспекте Ленина в Тосно. Подозреваемого оперативно задержали. Известно, что ему 38 лет, он не работает и бродяжничает.

Мужчину изолировали в камеру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.