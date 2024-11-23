Бездомный обокрал бездомную в Тосненском районе. Здесь замешана любовь

Поделиться
Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Тосненского района обратилась 27-летняя безработная. Бывший возлюбленный украл у нее 10 тысяч рублей.

Для этого мужчина ночью через окно проник в комнату общежития на проспекте Ленина в Тосно. Подозреваемого оперативно задержали. Известно, что ему 38 лет, он не работает и бродяжничает.

Мужчину изолировали в камеру. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Бездомный обокрал бездомную в Тосненском районе. Здесь замешана любовь Тосно, Тосненский район, Ленинградская область
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 4851
Автор