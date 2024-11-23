Двухлетняя очистка реки Пряжки завершилась в Петербурге

Петербургские экологи завершили расчистку реки Пряжки от донных отложений и крупногабаритных предметов. Работы продолжались в течение двух лет: в прошлом году на участке от Матисова до Банного мостов, в этом году – от Подзорного до Банного.

«Более половины объема донных отложений находились в зоне инженерных коммуникаций. Чтобы не повредить их, специалисты применили особый подход. Мощной струей воды под давлением размывали отложения и передвигали их на основную акваторию. Там уже работала крупногабаритная природоохранная техника», – отметили в правительстве города

Уборка акваторий от мусора, очистка дна, кошение водной растительности позволяют улучшить состояние городских рек и повысить безопасность судоходства, сообщает «Бриф».