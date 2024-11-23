В Петербурге до конца года может заработать система оплаты проезда по геолокации

В Санкт-Петербурге планируют запустить систему оплаты проезда в городском наземном транспорте по геолокации, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании «Датапакс» Романа Спиридонова.

На момент подготовки публикации такое решение успешно работает в Тверской и Ярославской областях и Удмуртии. Тестируют технологию в пригородных поездах Подмосковья, Казани, Калининграда и Нижнего Новгорода.

Новая система оплаты проезда с названием OpenLoop позволит повысить скорость взаимодействия пассажиров с транспортной инфраструктурой. Сумма оплаты рассчитывается при сопоставлении позиции транспортного средства и смартфона пассажира. Деньги списываются с привязанной банковской карты.