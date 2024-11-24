Женщина погибла под колесами иномарки под Приозерском

Трагедия произошла на 31-м километре автодороги «Саперное – Мельниково – Кузнечное».
Полиция выясняет обстоятельства аварии в Приозерском районе, в которой погибла женщина-пешеход.
38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Крета», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 47-летнюю местную жительницу, идущую по проезжей части в попутном направлении, — передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
В экстренные службы 23 ноября сообщили о смерти 55-летнего мужчины на улице Садовой в садоводстве «Оснички» Киришского района. По предварительным...
23.11.2024 81