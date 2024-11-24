Женщина погибла под колесами иномарки под Приозерском

Трагедия произошла на 31-м километре автодороги «Саперное – Мельниково – Кузнечное».

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Приозерском районе, в которой погибла женщина-пешеход.

38-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Крета», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 47-летнюю местную жительницу, идущую по проезжей части в попутном направлении, — передает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.