Мужчина умер от потери крови в Киришском районе. Его мог убить кот

В экстренные службы 23 ноября сообщили о смерти 55-летнего мужчины на улице Садовой в садоводстве «Оснички» Киришского района. По предварительным данным, смерть наступила от сильной кровопотери.

Супруга умершего рассказала полицейским, что отдыхала в санатории. А у ее мужа наблюдались проблемы со свертываемостью крови, ее было сложно остановить. Пара жила вместе с котом.

Поздним вечером мужчина позвал соседа – он никак не мог справиться с кровотечением и сказал, что его царапнул кот. Сосед попытался остановить кровь и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.

На левой ноге умершего в области голени обнаружен дугообразный порез. По предварительным данным, рана могла быть нанесена когтем животного. Точные причины смерти установит экспертиза.