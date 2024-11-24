Эксперт рассказал, какая посуда может портить вкусовые качества еды

Россиянам посоветовали не покупать дешевую посуду, поскольку она может менять вкус пищи.

Посуда, используемая для приготовления и разогрева пищи, может существенно влиять на вкус и качество блюд. Об этом рассказал Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА.

В интервью «Газете.ру» эксперт заявил, что нержавеющая сталь является одним из самых популярных материалов для кухонной утвари благодаря своей прочности и устойчивости к коррозии. Однако, как отметил Дорохов, недорогие виды «нержавейки» могут содержать никель и хром, которые при нагревании вступают в реакцию с соками продуктов, придавая блюдам металлический привкус и изменяя их цвет.

Алюминиевая посуда также широко используется благодаря легкости и отличной теплопроводности. Однако при приготовлении кислых продуктов, таких как томаты или лимоны, в пищу могут выделяться микрочастицы алюминия. Постоянное использование такой посуды может привести и к накоплению металла в организме и нарушению работы центральной нервной системы. Дорохов рекомендует избегать хранения пищи в алюминиевой посуде и предпочитать анодированный алюминий для приготовления.

Чугунная посуда ценится за долговечность и равномерное распределение тепла, но она также может влиять на вкус блюд. Чугун способен вступать в реакцию с кислыми продуктами, выделяя железо, что придает пище металлический привкус и изменяет ее цвет. Кроме того, чугун впитывает запахи.

В случае с медной посудой также не все однозначно. Считается, что она придает блюдам насыщенный вкус и аромат благодаря быстрому и равномерному нагреву. Однако неправильный уход за такой утварью может привести к образованию патины, которая при нагревании взаимодействует с продуктами, придавая им горечь. Медь также может вступать в реакцию с кислыми продуктами, что приводит к появлению металлического привкуса.