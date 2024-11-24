Ленинградцев предупредили о риске потери денег с карты через бесконтактную оплату

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Мошенники научились красть данные банковских карт, привязанные к NFC на телефоне.

Эксперты выявили уязвимость, позволяющую аферистам использовать данные банковской карты через NFC на телефоне. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ по Санкт — Петербургу и Ленинградской области.

Схема мошенничества следующая: злоумышленники с помощью специального программного обеспечения могут считывать данные NFC карты с телефона жертвы и передавать их в банкомат с собственного устройства.

В результате владелец карты узнает о компрометации только после получения смс-уведомления от банка о снятии средств.

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22.11.2024 144
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