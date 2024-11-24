Ленинградцам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Эксперты поделились рекомендациями по правильному кормлению птиц в зимний период.

Мелкие птицы, такие как воробьи и синицы, обладают быстрым обменом веществ и нуждаются в постоянном источнике энергии, особенно в зимнее время, когда пищи становится мало.

Тем временем крупные птицы, такие как голуби, вороны и утки, имеют запасы жира и медленно расходуют энергию, поэтому не нуждаются в дополнительном питании. Они хорошо адаптируются к различным условиям окружающей среды.

Таким образом, правильная подкормка особенно важна для выживания небольших видов птиц. Подробные правила подкормки представлены в видео от Комитета по природопользованию.