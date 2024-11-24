Ленинградцам рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Эксперты поделились рекомендациями по правильному кормлению птиц в зимний период.
Мелкие птицы, такие как воробьи и синицы, обладают быстрым обменом веществ и нуждаются в постоянном источнике энергии, особенно в зимнее время, когда пищи становится мало.
Тем временем крупные птицы, такие как голуби, вороны и утки, имеют запасы жира и медленно расходуют энергию, поэтому не нуждаются в дополнительном питании. Они хорошо адаптируются к различным условиям окружающей среды.
Таким образом, правильная подкормка особенно важна для выживания небольших видов птиц. Подробные правила подкормки представлены в видео от Комитета по природопользованию.
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