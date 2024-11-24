Названы 6 предметов в доме, которые нужно выбрасывать каждый месяц

Эксперты рассказали, что следует менять в доме каждый месяц.

Некоторые вещи могут казаться вполне пригодными для дальнейшего использования, но на самом деле их лучше регулярно менять, чтобы избежать накопления бактерий в доме.

Мочалка

Бактерии обожают влажную и теплую среду, и мочалка для них — идеальное место. На ней скапливаются омертвевшие клетки кожи и грязь. Поэтому мочалку нужно ежедневно мыть и тщательно сушить. Раз в неделю стоит проводить более глубокую очистку, замачивая ее в смеси теплой воды и перекиси водорода. Через месяц мочалку лучше заменить на новую.

Губка для мытья посуды

Ситуация схожа: губки часто остаются мокрыми, в них застревают остатки пищи и развиваются микробы. Чтобы не переносить микроорганизмы на чистую посуду, губку следует менять как минимум раз в месяц.

Тряпка для пыли

Хотя и кажется, что при сухой уборке тряпки не сильно пачкаются, однако после нескольких использований на них может скопиться огромное количество микробов.

Полотенца на кухне

Многие помнят о необходимости часто менять полотенца в ванной, но забывают о кухонных. Каждый день они впитывают влагу с рук, посуды и поверхностей, накапливая вредные микроорганизмы. Если не стирать полотенце месяц, его придется выбросить.

Макулатура

Бумага также отлично собирает пыль и микробы. Переберите шкафы и столы и отнесите все ненужное на переработку или выбросьте.

Деревянные лопатки

Деревянные лопатки популярны, так как не повреждают посуду и не издают неприятных звуков. Однако они впитывают влагу и деформируются, в трещинах скапливаются грязь и влага.