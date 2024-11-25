Названы три самых популярных схемы мошенничества в 2024 году

Телефонные мошенники в последнее время наиболее части используют три схемы обмана россиян, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По словам эксперта, в 2024 году наиболее распространенными видами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», схема Fake Boss (с потенциальной жертвой связываются от имени начальника на работе) и звонок от якобы ведомств: МВД, ФСБ, Центробанка. Далее существуют разные варианты этих сценариев, отметил Велигорский.

Указывается, что 40% всех телефонных мошенничеств приходится на схему с «Госуслугами», которая постоянно трансформируется. В частности, жертве отправляют письмо с номером телефона, в котором предупреждают о попытке подозрительного входа на портал. Жертва перезванивает по указанному номеру, будучи уверенной в его подлинности, и начинает выполнять команды преступников.