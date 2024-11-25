В Петербурге в салоне автобуса произошел взрыв, пострадала пассажирка

В пассажирском автобусе, двигавшемся по маршруту №26 на Лиговском проспекте в Петербурге, произошел взрыв. Пострадала одна пассажирка.

По предварительной информации, взорвался ресивер пневмосистемы, который отвечает за открытие и закрытие дверей. Кусок пластика отлетел в 60-летнюю пассажирку, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной головы

Проводится проверка.