В Петербурге в салоне автобуса произошел взрыв, пострадала пассажирка

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В пассажирском автобусе, двигавшемся по маршруту №26 на Лиговском проспекте в Петербурге, произошел взрыв. Пострадала одна пассажирка.

Снимок экрана 2024-11-25 в 08.01.10
Фото: 78.ru

По предварительной информации, взорвался ресивер пневмосистемы, который отвечает за открытие и закрытие дверей. Кусок пластика отлетел в 60-летнюю пассажирку, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной головы

Проводится проверка.

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22.11.2024 188
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