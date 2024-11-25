Во Всеволожском районе откроют еще несколько поликлиник

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожский район рассказал, какие еще медучреждения откроются в районе.

До конца первого квартала 2025 года заработает поликлиника в Мурино на 600 посещений. В Колтушах запланировано строительство типового медучреждения на 350 посещений. А в Южном микрорайоне Всеволожска начинается оснащение специально приобретенного под поликлинику здания.

Амбулатория в Буграх будет расширяться. Арендодатель потребовал покинуть помещение, которое амбулатория занимает сейчас. Но социально ответственный бизнес безвозмездно передал для обустройства медучреждения здание площадью 700 «квадратов» на Нижней улице. Там вскоре начнется ремонт. Кроме того, в Буграх планируют спроектировать и построить поликлинику на 220 посещений в смену.

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Также приступили к проектированию нового современного здание областной детской клинической больницы в Сертолово. Это стало возможным благодаря поддержке Президента. Строительство будет софинансироваться из федерального бюджета.