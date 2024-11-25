В Ленобласти обновлено свыше 200 км дорог с начала года

С начала 2024 года в Ленобласти в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновлено свыше 200 километров дорог и модернизировано около 30 объектов. Работы охватили все районы области.

В частности, по обращениям граждан отремонтирована дорога от Куровиц до Гатчины, а также ряд не менее важных трасс в Гатчинском округе, в том числе между Вырицей и Кауштой.

Кроме того, обновлены подъезды к знаковым историческим местам: первой столице Руси – Старой Ладоге (дорога Зуево – Новая Ладога) и к мемориалу «Синявинские высоты» (два подъезда к Синявинским высотам от Мурманского шоссе и от «Южного полукольца»).

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Во Всеволожском районе отремонтированы участки трасс Юкки — Кузьмолово, Осиновая Роща — Магистральная и Мяглово — автодорога «Кола». В Выборгском районе — участки трасс Репино — Симагино, Каменногорск — Лесогорский и др. В Приозерском районе обновлены участки трассы Пески — Сосново — Подгорье. В Ломоносовском районе — дороги Стрельна — Пески — Яльгелево, Ропша — Марьино и Петергоф — Кейково. В Тосненском районе отремонтированы подъезд к Колпино, подъезд к поселку Войскорово и дорога Павловск — Косые Мосты. В Лужском районе — дорога Толмачево — автодорога Нарва. В Подпорожском районе — маршрут Подпорожье — Важины — Усланка. В Кингисеппском районе — участки трасс Лужицы — Первое Мая и Гатчина — Ополье.