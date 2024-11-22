Завершается ремонт дороги к Тельмана в Тосненском районе

В Тосненском районе завершается ремонт дороги между Московским шоссе и городом Тельмана. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновили более трех киломатров.
Акцент сделан на укреплении основания методом холодного ресайклинга. Затем было уложено два слоя асфальта. Также дорожники укрепили обочины, нанесли разметку и обновили автобусные остановки.
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21.11.2024 74