Заболеваемость ВИЧ в России находится на историческом минимуме

Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в России удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции, держать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. Так, в 2023 году его прошли 35% всего населения страны, что позволило выявить 55 тысяч новых случаев заболевания, что на 1,5% меньше, чем в 2022 году., уточнил он.

Отдельно министр отметил рост охвата больных ВИЧ антиретровирусной терапией до 90%.